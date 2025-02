Quotidiano.net - Terrore all’autogrill. Poliziotti presi a martellate. Un agente spara all’assalitore

Ha inizio con il furto di un’auto, finisce con duee il caos sull’autostrada Ivrea-Santhià. La folle impresa di Kelvin Stephane Crochon, francese di 26 anni, ha rischiato di finire in tragedia all’interno dell’area di servizio Viverone Sud, comune di Settimo Rottaro. Gli agenti sono vivi, le polemiche anche. "Aggressione selvaggia e vergognosa – dice il vice premier Matteo Salvini –. Sempre dalla parte delle forze dell’ordine, da difendere e tutelare con ogni mezzo possibile". La premier Giorgia Meloni si dice in apprensione per i dueferiti e sui social ribadisce "la massima gratitudine a tutte le nostre forze dell’ordine che ogni giornodiano il territorio e difendono la sicurezza dei cittadini". Dal canto suo il sostituto procuratore della Repubblica di Ivrea, Mattia Francesco Cravero, ascolta i testimoni per cercare di ricostruire la folle impresa del giovane transalpino con problemi psichici, ricoverato al Cto di Torino e in arresto per tentato omicidio.