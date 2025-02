Liberoquotidiano.it - Terrore a Saalbach: il volo a 120 km/h di Sofia Goggia, come è "atterrata" | Video

ha evitato per un pelo il disastro in un atterraggio goffo a 120 km/h dopo un salto nell'ultima sessione di allenamento in vista della discesa libera ai campionati Mondiali di sci alpino di venerdì. La Fisi fa sapere che per la campionessa bergamasca non c'è stato nessun problema fisico. Verso la fine della sua prova,è stata lanciata in aria e ha agitato le braccia mentre atterrava con il fondoschiena accovacciato sugli sci.è caduta su un fianco ed è scivolata giù per la montagna prima di rialzarsi e sciare fino all'area del traguardo. Ci ha fatti spaventare, ma per fortuna sta bene Nella 3ª prova cronometrata di, ad un solo giorno dalla gara,cade su un salto in prova e scivola per diversi metri. Per fortuna però l'azzurra sta bene: si rialza e raggiunge il traguardo #2025 pic.