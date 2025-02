Cinemaserietv.it - Terrifier 3 è in streaming: Art the Clown torna a dar vita ai vostri incubi

La trama di Terrifier 3 è ambientata in un clima natalizio che presto si trasforma in incubo. Cinque anni dopo il massacro di Halloween, Sienna Shaw (Lauren LaVera) cerca di ricostruire la sua vita mentre Jonathan, ora al college, è perseguitato dai ricordi del passato.