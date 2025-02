Thesocialpost.it - Terremoto nelle Cicladi, due forti scosse nella notte. Stato di emergenza per Santorini

Leggi su Thesocialpost.it

Le Isolecontinuano a essereda un’intensa attività sismica.appena trascorsa, l’Istituto nazionale di geofisica ha registrato due nuovedidi magnitudo 4.5 e 4.6, con epicentro rispettivamente tra Astypalea e Kera eacque a est di.Negli ultimi dieci giorni, l’arcipelago ècolpito da oltre 1.000 terremoti con magnitudo superiore a 2, una sequenza che ha spinto il ministero della Protezione civile greco a dichiarare lodiper. Il provvedimento, valido fino al 1° marzo, èadottato per gestire le conseguenze della continua attività sismica e prevenire eventuali danni.Le autorità hanno segnalato un aumento del rischio di frane e cadute di massi, specialmentezone più esposte dell’isola e in quelle vicine, come Amorgos, Anafi e Ios.