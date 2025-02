Quotidiano.net - Terremoto nel Messinese, Ingv: scossa di magnitudo tra 4.8 e 5.3

Roma, 7 febbraio 2025 – La terra trema anche in Sicilia. Una fortediregistrata questo pomeriggio nelè stata avvertita distintamente dalla popolazione. Secondo le prime stime dell’la, registrata alle 16.19, ha unacompresa tra 4.8 e 5.3. Laè stata avvertita distintamente anche a Palermo. Intanto prosegue lo sciame sismico a Santorini, dove dal 26 gennaio ad oggi si sono registrate più di 7.700 scosse. Nelle ultime 12 ore oltre 50 le scosse che hanno fatto tremare l’isola delle Cicladi, la più forte delle quali di4.8 alle 8,16 italiane, in mare aperto e a 2 chilometri di profondità. Mentre lapiù intensa dall’inizio dello sciame sismico, di5.2, si è verificata ieri mattina. Intanto l’epicentro si è spostato verso la vicina isola di Amorgos, come ha sottolineato Kostas Papazachos, professore di sismologia, secondo cui "le scosse continueranno per due o tre settimane”, poi “ci sarà una sequenza di scosse di assestamento che diminuiranno lentamente".