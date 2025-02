Thesocialpost.it - Terremoto in Sicilia, altre scosse a breve distanza l’una dall’altra: cosa sta succedendo

Una scossa diha colpito la zona di Messina alle 16:19. Secondo le prime valutazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stimata tra 4.8 e 5.3.Leggi anche: Milano, scomparsa la babysitter 40enne Jhoanna Nataly: compagno indagato per omicidioL’epicentro delè stato localizzato in mare, a sud delle isole Alicudi e Filicudi, a una profondità di 17 km. La scossa è stata avvertita in varie località della provincia di Messina e nelle isole Eolie, dove molti residenti sono scesi in strada. A Messina, le vibrazioni sono state percepite anche all’interno delle abitazioni. Il fenomeno è stato avvertito fino a Palermo, ma al momento non si segnalano danni alle strutture operative.Successivamente, l‘INGV ha registratoduenella stessa area marina: la prima alle 16:40, di magnitudo 2.