Terremoto in Italia: scossa violenta, sentita in due regioni diverse

Trema ancora la terra in, con unadiregistrata proprio in queste ore a Messina. Il sisma di magnitudo tra 4.8 e 5.3 gradi della scala Richter è stato avvertito in maniera molto nitida in quasi tutta la Sicilia, da Palermo a Catania e Messina. Alcuni utenti addirittura sostengono di averlo sentito dalla Calabria, a conferma dell'entità della. Secondo i dati dell'Ing, ilè stato registrato dai sismografi alle ore 16.19 di venerdì 7 febbraio, con epicentro in provincia di Messina. Vista l'intensità del sisma, decine le segnalazioni da tutta l'Isola e anche dalla Calabria, a partire da Reggio Calabria. Per fortuna al momento non sembra che ci siano stati danni gravi alle strutture e non risultano persone ferite.