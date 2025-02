Terremoto in Italia forte scossa sentita in due regioni Massima prudenza

Leggi su Caffeinamagazine.it

Unha colpito la città di Messina nel pomeriggio di oggi, suscitando preoccupazione tra i residenti. Secondo le prime stime fornite dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la magnitudo del sisma è compresa tra 4.8 e 5.3. Laè stata avvertita chiaramente alle 16:19, causando momenti di tensione, ma al momento non si segnalano danni a edifici né feriti tra la popolazione.Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione per valutare eventuali conseguenze e fornire aggiornamenti alla cittadinanza. Nel frattempo, invitano i residenti alla, consigliando di seguire le linee guida di sicurezza in caso di nuove scosse o possibili repliche.a Messina tra 4.8 e 5.3Ilha ricordato alla popolazione la vulnerabilità sismica dell’area, già colpita in passato da eventi di grande intensità.