Quotidiano.net - Terremoto in Gucci, salta il direttore creativo

La decisione del Gruppo Kering è arrivata ieri mattina con un comunicato stringato, a cinque giorni esatti dalla presentazione dei risultati di bilancio del 2024, martedì 11 febbraio. E non è stata una sorpresa perché da mesi giravano voci sulla possibile sostituzione deldi, Sabato De Sarno che da ieri non è più a capo dello stile di. Due anni di lavoro intenso caratterizzati dal successo del lancio del Rosso Ancora, nuova bandiera della pelletteria del brand fiorentino fondato nel 1921 da, ma in tempi difficili per la moda e per il lusso questi di De Sarno alla guida del marchio stellare di Kering, dove era arrivato a gennaio 2023. De Sarno ha combattuto invano la battaglia del business: i tempi sono duri, i clienti disaffezionati, i giovani lasciano la moda per la tecnologia e i viaggi, vendere un mocassino è diventata un’impresa per quasi tutti i brand, compreso il gigante Lvmh che per la prima volta ha segnato un -2% di vendite.