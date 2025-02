Lanazione.it - Terremoto, il parere del geologo: “Previsioni impossibili, seguiamo le norme di protezione civile”

Siena, 7 febbraio 2025 – “Questa sequenza di scosse ci ricorda prima di tutto che bisognerebbe conoscere meglio e diffondere sempre più le buonecontenute nel protocollo della campagna ’Io non rischio’ della”. Enrico Tavarnelli è professore ordinario di Geologia strutturale al dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente dell’Università di Siena. E valuta ciò che sta succedendo a Siena sul fronte sisma. Partiamo da qui professor Tavarnelli: qual è la prima regola da seguire? “Non precipitarsi per strada facendosi prendere dal panico. Capisco che si possa avere paura, ma bisogna essere razionali e, se ci troviamo all’interno di un edificio, cercare per prima cosa un’apertura al di sotto di un muro portante. È il posto dove si trova maggiore sicurezza.