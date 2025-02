Dayitalianews.com - Terremoto di magnitudo tra 4.8 e 5.3 al largo delle Isole Eolie, scossa avvertita anche in Calabria

Una violentadiè stataalle 16:19 di oggi pomeriggio, 7 febbraio, e come rivelato dall’Ingv, laè compresa tra 4.8 e 5.3. L’epicentro è stato registrato nel mar Tirreno, tra le, ad una profondità di circa 19 chilometri. Ilè stato avvertito piuttosto chiaramente lungo tutta la costa tirrenica della Sicilia,a Palermo e a Catania e fino alla. Le persone sulle, soprattutto ad Alicudi e Filicudi, per il grande spavento sono scese per strada. Al momento comunque non sono stati segnalati danni a cose o persone alle centrali operative dei Vigili del fuoco.L'articoloditra 4.8 e 5.3 alinproviene da Dayitalianews.