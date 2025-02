Tvzap.it - Terremoto di magnitudo 4.8 poco fa in Italia: la zona colpita

Torna a tremare la terra in Italia. Il nostro Paese ha, infatti, una pericolosità sismica medio-alta e una vulnerabilità elevata. Tutti i dettagli sulla scossa violenta verificatasi pochi minuti fa. Un terremoto di magnitudo compresa tra 4.8 e 5.3 è stato registrato oggi, venerdì 7 febbraio 2025, alle 16.19 (ora italiana), nella provincia di Messina. La forte scossa è stata sentita da tutta la popolazione dell'area interessata dal sisma.