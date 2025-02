Lanazione.it - Terranuova rende omaggio a Poggio Bracciolini

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 07 febbraio 2025 –al suo illustre concittadino,, una delle figure più emblematiche del Rinascimento e pioniere della riscoperta della letteratura latina. Nato nel 1380,fu un umanista di straordinario talento che, attraverso il suo instancabile lavoro di ricerca, gettò le basi per la rinascita degli studi umanistici, influenzando profondamente la cultura del suo tempo. Per celebrare la memoria di questa figura, il Comune die l’Accademia Valdarnese delpromuovono un ciclo di conferenze che indagano la sua vita come innovatore e geniale pensatore; un programma che fa parte dell’iniziative della festa della Toscana 2024 dal titolo “Toscana. Terra di genio e innovazione”, sostenute dal Consiglio regionale della Toscana.