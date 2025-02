Sport.quotidiano.net - Terranuova-Grosseto. Degl’Innocenti sprona:: "Serve più carattere»

"Dobbiamo riscattarci guardando sì al risultato, ma anche a livello caratteriale. C’è bisogno di ritrovare compattezza". Tommasocarica i compagni delTraiana in vista della difficile trasferta di domenica a. Il centrocampista affronterà questa sfida da ex di turno. "Ho trascorso otto mesi con Consonni in panchina - racconta il playmaker biancorosso - È una corazzata per la categoria e ultimamente stanno portando a casa risultati importanti. Noi abbiamo avuto un po’ di alti e bassi in campo e purtroppo questa categoria al primo accenno di errore non perdona. Al momento stiamo subendo sempre quando ci troviamo a sbagliare".è approdato in riva al Ciuffenna lo scorso dicembre dopo aver trascorso la prima parte di stagione al Figline.