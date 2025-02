Sport.quotidiano.net - Ternana-choc, esonerato il tecnico Abate. Squadra subito affidata a Fabio Liverani

Via, arriva. La notizia, più inattesa della neve a Ferragosto, deflagra all’ora di cena e in molti pensano possa trattarsi di un clamoroso fake. Ma a essere clamorosa è la realtà dei fatti. Tutto vero. Dunque, i tifosi, gli osservatori e gli addetti ai lavori restano allibiti e sui social si genera terreno molto fertile per formulare le più svariate ipotesi. Il comunicato ufficiale dell’esonero: "LaCalcio comunica che in data odierna è stato sollevato dall’incarico mister Ignazio, a breve sarà comunicato il nome del sostituto. Al mister va un augurio di buon proseguimento di carriera e un ringraziamento per il lavoro svolto". Dopo un quarto d’ora, arriva la nota con cui si annuncia il nuovo: "LaCalcio comunica che a far data da oggi è statala conduzione tecnica della primaa mister