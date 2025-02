Secoloditalia.it - Terna, Tyrrhenian Link: avviata la posa del cavo sottomarino che collegherà Sicilia e Campania

È stataa Fiumetorto, nel Comune di Termini Imerese (PA), la prima fase delladeldel ramo est del, una delle infrastrutture elettriche più rilevanti del Paese, che. Il progetto, che include anche il ramo ovest trae Sardegna, prevede un investimento complessivo di circa 3,7 miliardi di euro da parte di, l’azienda guidata da Giuseppina Di Foggia.L’opera riveste un ruolo cruciale nel percorso di decarbonizzazione previsto dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec), incrementando la capacità di trasporto e favorendo la transizione energetica. Inoltre, contribuirà a migliorare la sicurezza, l’adeguatezza e la flessibilità della rete elettrica di trasmissione nazionale.Ilprevede la realizzazione di due linee elettriche sottomarine in corrente continua a 500 kV, per un totale di 970 km die una capacità di trasporto di 1.