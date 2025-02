Ilrestodelcarlino.it - Tentano di incassare assegni rubati. L’impiegato delle Poste li fa arrestare. Nei guai anche un badante infedele

Avrebbe dovuto accudire l’anziano. Invece, assieme a due complici, ha provato a derubarlo. Il, un trentacinquenne ucraino, è finito neimartedì, assieme a un suo connazionale di 39 anni, con cui nel 2021 aveva già ‘collaborato’ per dei furti, e un ventitreenne italiano. Tutto è iniziato all’ufficio postale di via Pirandello al Pilastro, dove il ventitreenne si è presentato perun assegno da 1100 euro.allo sportello, però, appena ricevuto l’assegno ha notato che la firma sul titolo di credito e quella depositata dal titolare del conto erano diverse e si è così rifiutato di cambiarlo. Il ragazzo non si è però perso d’animo e dopo circa un’ora si è presentato di nuovo alle, questa volta accompagnato dal trentanovenne e con dueda cambiare,questi da 1100 euro ciascuno equesti con in calce due firme difformi dall’originale.