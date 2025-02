Juventusnews24.com - Telecronaca Como Juve: chi commenta il match della ventiquattresima giornata di campionato

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: chiilvalevole per ladiin programma al SinigagliaLaè pronta a tornare in campo quest’oggi nell’anticipo del venerdì dicontro il. Il fischio d’iniziosfida, in programma al Sinigaglia, è fissato per le ore 20.45.La partita sarà visibile sia su Sky che su DAZN. Nel primo casoaffidata a Federico Zancan, con Riccardo Montolivo al commento tecnico, mentre nel secondo sarà a cura di Edoardo Testoni, accompagnato dall’ex centrocampista Valon Behrami.QUOTEè per lantus di Thiago Motta una gara importante per la rincorsa alla zona Champions. I bianconeri vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta in casa con l’Empoli contro un’avversaria che si è rinforzata molto sul mercato di gennaio ma che almeno sulla carta è abbordabile.