Teatro | Memoria Divisiva al Ridotto del Mercadante per il Giorno del ricordo

Il 10 febbraio, in occasione deldel, ildelospitera’ lo spettacolo “”, una performance interpretata da Antonio Nicastro e di forte impatto emotivo, ideata dalla coreografa Emma Cianchi insieme a Gilles Dubroca e Dario Casillo, per commemorare le vittime delle foibe e il dramma dell’esodo Giuliano-Dalmata. Lo spettacolo, prodotto da Artgarage – E45 Fringe NapoliFestival Italia, propone un’esperienza immersiva in cui la scenografia, il suono e il movimento si intrecciano per rievocare il dramma delle foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata. Attraverso un linguaggio visivo e performativo, il pubblico viene coinvolto in un viaggio emotivo. L’assistente alle coreografie e’ Michela Ricciardi, che affianca Emma Cianchi nella realizzazione della performance.