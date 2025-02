Anteprima24.it - Teatro Eidos, “Il Paese dei Sogni”: il 9 febbraio va in scena “Alice”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiQuarto appuntamento per la ventunesima edizione de “Ildei”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento, domenica 92025 alle ore 17,00 presso ilDe La Salle, con lo spettacolo della Compagnia Molino d’Arte di Altamura (BA) “!”, liberamente ispirato a “neldelle meraviglie” di Lewis Carroll, scritto da Antonella Petrera per la regia di Antonello Arpaia, con Filippo Giordano, Luca Mastrolitti, Angela Borromeo, NoemiRicco.Dalle note di regia: L’opera di Lewis Carrol viene da Molino d’Arte smontata e rimontata affinché la famiglia apossa scegliere il proprio pezzo diinterno all’animo e farne una meraviglia.