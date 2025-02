Movieplayer.it - Taylor Swift è convinta di essere stata manipolata da Blake Lively nella guerra con Justin Baldoni

Leggi su Movieplayer.it

La regina della musica pop sarebbe rimasta infastidita dal comportamento dell'attrice e sua amica dopo le ultime vicendenon sarebbe rimasta soddisfatta dal comportamento di, colpevole di aver fatto il suo nomedisputa legale in corso con. La popstar sarebbe anche dispiaciuta del fatto che l'amica attrice si sia riferita a lei come a uno dei suoi "draghi" e che non sapesse chesarebbe stato presente nell'appartamento didurante un incontro per affrontare i problemi sul set con il collega e regista di It Ends With Us. Nel frattempo,dovrebbe partecipare al prossimo e attesissimo Super Bowl, previsto per questo fine settimana, dove il suo fidanzato, Travis .