Ilfattoquotidiano.it - Tarfusser, ex giudice Corte Aja: “Nordio non conosce le norme, è scandaloso. Si scusi con gli italiani anziché fare ricostruzioni fantasiose”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Caso Almasri? Quella diè una ricostruzione molto fantasiosa. Il ‘pasticcio’ che attribuisce allapenale internazionale, in realtà, lo ha fatto lui. Se fossimo in un paese relativamente normale, mi sarebbe aspettato che il ministro davanti al Parlamento e quindi davanti al popolo italiano si scusasse per quello che è successo. Lui accusa alcuni magistrati (e non si sa a chi alludesse) di non aver letto gli atti. Temo invece che sia lui a non aver compreso bene ledello Statuto di Roma“. È l’affondo che ai microfoni di Radio Radicale Cuno, sostituto procuratore presso lad’appello di Milano e vicepresidente dellapenale internazionale dal 2012 al 2018, fa sull’informativa parlamentare del Guardiasigilli Carlocirca la scarcerazione e il rimpatrio del torturatore libico Osama Njeem Almasri, sul quale pendeva un mandato d’arresto internazionale delladell’Aja.