Tapiro d'Oro ad Angelica Montini: lei si chiude in bagno, la sorella insulta Valerio Staffelli (Video)

Ieri sera, durante la consueta puntata di Striscia la notizia, è stata mostrata la consegna delda parte diad, la presunta amante di Fedez di cui si è tanto parlato in questi giorni a seguito delle rivelazioni fatte da Fabrizio Corona.L’incursione dell’inviato di Striscia la notizia nel bar in cui si trovava insieme alla, non è stata presa dallanel migliore dei modi: non appena ha vistoavvicinarsi, infatti,ha reagito coprendosi il volto e rifugiandosi in, mentre dall’esternocercava di convincere la ragazza ad aprire la porta e accettare il “premio”:Ma si può avere Fabrizio Corona come consulente matrimoniale? Quindi la canzone ‘Bella Str*nza’ Fedez e Marco Masini la canteranno pensando a lei, non alla Ferragni come si credeva? Tutte le canzoni che ha cantato Fedez in questi anni erano dedicate a lei?Seha deciso di non rispondere alla domanda dell’inviato, rimanendo chiusa infino all’arrivo del taxi che aveva chiamato e trincerandosi dietro un silenzio inespugnabile, ci ha pensato laa replicare a, con espressioni decisamente colorite:Ma vaffan*ulo veramente! Siete la feccia, siete la feccia della società.