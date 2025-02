Ilrestodelcarlino.it - Tampon Tax: prosegue per il 2025 l’Iva ridotta sui prodotti igienici

Dopo il positivo avvio di inizio anno, l’iniziativa dei corner con Iva agevolata al 5% su assorbentifemminili ei proseguirà per tutto ilnelle farmacie della rete “Alliance Farmacie Comunali” di Rimini. La misura rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la cosiddetta “Tax”, garantendo un accesso più equo e conveniente aiessenziali per l’igiene femminile. Questa iniziativa è frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Rimini e Alliance Farmacie Comunali, parte del gruppo Farma Acquisition Holding, che gestisce diverse farmacie comunali distribuite su tutto il territorio cittadino. L’obiettivo è rendere iper l’igiene mestruale più accessibili, contribuendo a ridurre il peso economico su molte donne. La decisione di proseguire per tutto ilè stata accolta con favore dalla comunità locale.