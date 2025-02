Game-experience.it - Take-Two supporterà Nintendo Switch 2 con GTA 6 ed altri giochi? Risponde il CEO

-Two Interactive2? Questa è la domanda che si stanno ponendo in queste ultime settimane tanti fan. Are a questa domanda è stato direttamente il publisher americano, confermando l’intenzione di supportare la nuova console della Grande N.È bene però precisare immaturamente che la società non ha specificato i titoli precisi che arriveranno su2. E mentre GTA 6 appare improbabile per motivi tecnici, GTA 5 edcome NBA 2K e Civilization VII potrebbero essere candidati per la nuova console.Durante un recente incontro finanziario, il CEO di-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha ribadito il forte rapporto cone l’intenzione di supportare la futura console. Tuttavia, non sono stati annunciatispecifici, lasciando spazio alle speculazioni.