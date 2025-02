Quotidiano.net - Taiwan: avvistati 9 aerei e 6 navi militari cinesi in 24 ore

ha riferito di aver rilevato 9e 6intorno all'isola nell'arco delle 24 ore alle 6 locali (23 di giovedì in Italia), oltre a 2 unità della guardia costiera. In una nota, il ministero della Difesa ha precisato di aver anche individuato 6 palloni aerostatici della Repubblica popolare, nell'ambito delle attività di pressione militare di Pechino su Taipei. Nel dettaglio, nove jet hanno attraversato la linea mediana dello Stretto die sono entrati nell'area di identificazione di difesa aerea (Adiz) di sudovest. La Cina rivendica l'isola come parte "inalienabile" e "sacra" del suo territorio da riunificare anche con la forza, se necessario.