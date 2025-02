Riminitoday.it - Taglio del nastro per Pescare, il nuovo evento fieristico dedicato alla pesca sportiva

Leggi su Riminitoday.it

Canne dain grafene, attrezzature personalizzabili, motori elettrici per fuoribordo, ecoscandagli di ultima generazione, esche stickbait realizzate a mano. Tante novità per il mondo dellaShow 2025, il Salone di Italian Exhibition Group (IEG) che ha preso il via.