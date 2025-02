Liberoquotidiano.it - "Taci va, sempre le solite...": Gerry Scotti gela Antonella Clerici. si infiamma Sanremo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sul profilo Instagram ufficiale di2025, è apparso un curioso video i cui protagonisti sonoalle prese con una videochiamata. I due conduttori affiancheranno Carlo Conti nella serata inaugurale del Festival die, per essere impeccabili, stanno cercando di coordinare i loro outfit. Già, il tempo stringe: l'esordio all'Ariston avverrà martedì prossimo, l'11 febbraio. Ma torniamo al video. Non appenarisponde alla chiamata,gli chiede con entusiasmo: "Ciao! Ti stai rimettendo in forma? Senti, ma la valigia è pronta?". Il conduttore, con la sua consueta ironia, replica: "Mi hai beccato nella mezz'ora di ginnastica guarda.va,levaligie che, poi, non sai mai cosa buttarci dentro. Sono un po' preoccupato, però,perché io chiamo Carlo e quello èa pesca, farà il Festival della pesca", scherza sornione