Lanazione.it - Svolta nella notte, Ignazio Abate resta l'allenatore della Ternana

Leggi su Lanazione.it

Terni, 7 febbraio 2025 -l'. Clamoroso era stato l'esonero annunciato dal club intorno alle 20 di ieri, altrettanto clamoroso il dietrofront che si è consumato, dopo una lunga riunione allo stadio 'Liberati', finita verso le 3, tra il presidente Stefano D’Alessandro, la squadra, un gruppo di tifosi e lo stesso. La societàserata di ieri aveva annunciato anche l'arrivo del nuovo tecnico Fabio Liverani. All'uscita dallo stadio, come detto verso le 3, misterha dato appuntamento ai giornalisti presenti per la conferenza stampa di domenica, primagara interna di lunedì sera trae Arezzo. Le Fere sono seconde in classifica a tre punti (uno sul campo, essendo state penalizzate di due per questioni amministrative) dall'Entella nel girone B di serie C.