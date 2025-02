Ilfattoquotidiano.it - Svolta nel caso di Jhoanna Nataly Quintanilla, scomparsa a Milano: indagato il compagno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non ha mai lasciato il monolocale nel quartiere Bicocca, a, doveva viveva, come dimostrano le telecamere della zona. Così, a distanza di due settimane dalla sua, arriva laneldella donna salvadoregna: ilPablo Gonzalez Rivas èper omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere. L’uomo è sotto interrogatorio in procura davanti alle procuratrice aggiunta Letizia Mannella e alla pm Alessia Menegazzo.Contro il 48enne – che solo una settimana dopo ha denunciato il presunto “allontanamento volontario” di– ci sono le telecamere della zona di viale Sarca. Come detto, gli occhi elettronici mostrano che la 40enne, lo scorso 24 gennaio, non ha mai lasciato il monolocale in piazza dei Daini, in cui la coppia conviveva da anni.