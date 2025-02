Quotidiano.net - Svezia: proposta di legge per limitare l'accesso alle armi semiautomatiche

Il governo svedese ha dichiarato che introdurrà un disegno diper modificare le leggi svedesi sullel', in seguito alla peggiore sparatoria di massa avvenuta questa settimana nel Paese che ha causato la morte di 10 persone. "Ci sono alcuni tipi dicosì pericolose che dovrebbero essere possedute solo per scopi civili", ha dichiarato il governo in una dichiarazione in cui annuncia di aver concordato con i Democratici di, che sostengono il governo, unaperl'