Sversamenti illeciti: i Carabinieri denunciano tre persone

Tempo di lettura: 2 minutiIn queste settimane, a seguito dell’accordo stipulato presso l’Aula Magna del “Polo Giovani” della Diocesi di Avellino l’11 nov. 2024, il Comando Provinciale deidi Avellino in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e in sinergia con i reparti speciali dell’Arma, stanno conducendo una serrata attività di contrasto ai reati in materia ambientale, al fine di preservare l’immenso patrimonio ambientale e paesaggistico dell’Irpinia.In tale contesto le Compagnie di Mirabella Eclano e di Montella, supportate dai NucleiForestali di Mirabella Eclano, Volturara Irpina e Bagnoli Irpino, hanno condotto mirate attività ispettive presso ditte ed opifici ad alto rischio ambientale, all’interno dei quali sono stati complessivamente controllati oltre 20 dipendenti ed imposte prescrizioni di immediata applicazione.