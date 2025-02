Ilrestodelcarlino.it - Svaligiata una casa: bottino di mille euro

I ladri hanno ripulito un appartamento in prossimità della chiesa Santa Maria della Neve – Portone, ilammonta a. Monili in oro e gioielli sono stati rubati da ignoti ad una famiglia che non era inal momento del colpo. Al loro rientro i proprietari hanno trovato l’appartamento sottosopra e hanno chiesto l’intervento della polizia. Gli agenti, arrivati sul posto hanno constatato i segni di effrazione. È stata sporta denuncia, la speranza è che i poliziotti possano risalire ai malviventi. Ma il timore è che la spiaggia di velluto possa essere stata nuovamente presa di mira da una banda itinerante di malviventi.