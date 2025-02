Ilgiorno.it - Superenalotto, Lotto e 10eLotto, una raffica di vincite il Lombardia

Milano, 8 febbraio 2025 - Dea Bendata particolarmente benigna con lanell'ultima estrazione die 10econ unadiche non cambieranno radicalmente la vita ai fortunati ma sicuramente aiutano a far quadrare i conti di cassa o a togliersi qualche sfizio.Ilcontinua a sorridere alla. Nel concorso di giovedì 6 febbraio, come riporta Agipronews, a Milano centrato un “5” da 22.173,77 euro presso la Caffetteria Nuzzi, in via Calboli, 4. La combinazione vincente è 4-11-41-72-83-86. Numero Jolly: 30. Superstar: 30. Alla prossima estrazione, stasera venerdì 7 febbraio, il jackpot a disposizione del '6' sarà di 69,7 milioni di euro. Un premio che replica quello nell’estrazione di martedì 4 febbraio quando un fortunato ha centrato 1 punto 5 da 90.