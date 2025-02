Cityrumors.it - Superbowl: il Superdome di New Orleans pronto per la grande festa, ma non dimentica i rifugiati di Katrina

Il celebre impianto al coperto della città della Louisiana sarà teatro del Super Bowl LIX tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, ma custodisce una storia che va oltre lo sportGli Stati Uniti, e non solo, si fermeranno per assistere all’evento più atteso dell’anno sportivo americano che avrà luogo nella cornice del Caesarsdi New, in Louisiana, dove si confrontano i Kansas City Chiefs campioni in carica e i Philadelphia Eagles in una sfida remake del2023, in quella occasione vinto dai Kansas.: Ildi Newper la, ma nondi– Cityrumors.itIl nomerimarrà per sempre legato al terrificante uragano che investì l’importante metropoli della Louisiana, sepolta dall’acqua quasi come una moderna Atlantide alla fine di agosto del 2005.