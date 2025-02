Europa.today.it - "Sullo scuolabus è vietato parlare spagnolo": l'autista finisce nei guai

"Per rispetto degli studenti che parlano solo inglese, su questonon sarà permesso". Undiè finito neinegli Stati Uniti per aver esposto un cartello in cui vietava a ragazzi e ragazze di utilizzare la lingua spagnola a bordo del suo mezzo.