Sulla sorte di Sansal gli intellettuali tacciono e i progressisti dimenticano la loro ragion d’essere

Sì sì lo so, la stretta attualità imporrebbe di parlare del caso Almasri; ma ne parlano tutti e voglio dedicare questo spazio ad altro. Lo scrittore Boualemè stato arrestato. Ha la doppia nazionalità, algerina e francese, “ma al suo avvocato di Parigi la dittatura di Algeri nega il visto e dunque la possibilità della sua assistenza legale”. Lo ricorda Paolo Flores d’Arcais in una lucida denuncia sul sito di MicroMega. Il punto è chenon ha commesso alcun delitto (la sua unica arma è la penna di scrittore critico dell’islam) e la comunità deglinon s’è mobilitata in sua difesa: solo i francesi, e pochi d’altri paesi. “Una situazione indecorosa di ponziopilatismo”.È così. Su certa apatia si misura la decadenza di una cultura. Formidabile Sartre. Oggi direbbe: “Io ritengo scrittori, artisti, studiosi,europei responsabili della detenzione diperché non hanno scritto una riga per impedirla.