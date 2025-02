Lanotiziagiornale.it - Sul Reddito di cittadinanza la destra fa autorete

Gli attacchi aldisono come le vie del Signore: infiniti. Malgrado il sussidio introdotto nel 2019 sia stato cancellato col decreto 1° maggio (2023), sostituito da Assegno di inclusione (Adi) e Supporto formazione lavoro (Sfl), lanon si ferma più. Ma si sa: chi di propaganda ferisce, di propaganda perisce. Così venerdì scorso, celebrando i dati del primo report dell’Inps su Adi e Sfl, esponenti di maggioranza e governo hanno tenuto a sottolineare il fatto che, dopo la fine del, il 26% dei nuclei famigliari che lo percepivano ha avuto almeno un componente che ha trovato lavoro.Spiace deluderli, ma non c’è nulla di nuovo sotto il sole. Difatti, nella sintesi del Rapporto di monitoraggio sulla gestione e sugli esiti del RdC (anni 2020-2023), realizzata dal Comitato scientifico guidato da Natale Forlani e pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro il 13 giugno 2024, è scritto nero su bianco che tra i beneficiari non esonerati, esclusi o rinviati ai Servizi sociali (i cosiddetti ‘occupabili’) “gli individui con un contratto attivo nelle annualità considerate ammontano a 394mila nel 2020, 421mila nel 2021 e 446mila nel 2022, con un’incidenza in crescita e pari rispettivamente al 29%, 33% e 34%”.