Ilgiorno.it - Studenti a scuola di sicurezza

Leggi su Ilgiorno.it

L’Istituto Tecnico Economico Statale Caio Plinio Secondo di Como, ieri ha ospitato una sessione di formazione sulla guida sicura, organizzata da Aci Como in collaborazione con il Provveditorato agli Studi e con il supporto dell’AutoAci. Il corso ha trattato tematiche fondamentali per sensibilizzare i ragazzi sullastradale, affrontando in particolare gli effetti della distrazione, l’uso delle nuove tecnologie, il consumo di alcol e droghe.