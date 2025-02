Ilrestodelcarlino.it - ’Street Love’, promozioni e iniziative nelle attività

Il cuore di San Benedetto batte per la festa degli innamorati con l’iniziativa. Si tratta di una serie diche fino al 14 febbraio trasformerà Viale De Gasperi in un "percorso romantico e coinvolgente". Per una settimana, negozi e locali della zona offrirannospeciali e decoreranno le loro vetrine con allestimenti a tema, creando un’atmosfera suggestiva per cittadini e visitatori. L’iniziativa, promossa dai commercianti della via, non è una novità per San Benedetto. Già in passato, durante il periodo natalizio, erano state organizzatesimili per incentivare lo shopping locale, mentre in altre occasioni eventi di questo tipo sono stati dedicati a scopi benefici. "Anche questa volta – spiegano gli organizzatori – l’obiettivo è duplice: celebrare San Valentino animando la città e al tempo stesso dare slancio al commercio sambenedettese, in un periodo ancora segnato dalle difficoltà economiche".