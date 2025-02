Ilgiorno.it - Stradella, incidente sul lavoro: operaio cade e batte la testa, grave trauma cranico

(Pavia) – Infortunio sulalle Officine Meccaniche Righi di: unè caduto da uno degli edifici dell’azienda,ndo lae riportando un. L’episodio, i cui contorni sono ancora da chiarire, è accaduto intorno alle 10 di oggi venerdì 7 febbraio, e sul posto si sono precipitati i soccorritori con automedica e ambulanza. I paramedici hanno prestato le prime cure all’infortunato, un uomo di 54 anni, per poi trasportarlo in codice rosso all’ospedale San Matteo di Pavia. In azienda sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici Ats, per le indagini del caso e l’accertamento di eventuali responsabilità