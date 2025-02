Lanotiziagiornale.it - Stipendi più alti con il taglio dell’Irpef: da quando e quanto potrebbe aumentare la busta paga

Ora la maggioranza vuole accelerare. E punta a un regalo di Pasqua, un aumento degliche riguarderà più di dieci milioni di lavoratori. Una promessa che si concretizzerebbe con ilper il ceto medio, misura più volte promessa dal governo ma finora senza un seguito reale.Il, con il conseguente aumento del netto in, doveva arrivare con la manovra, ma le risorse non c’erano, anche a causa del flop del concordato preventivo. Ora a spingere per porre rimedio è soprattutto Fratelli d’Italia, come dimostrano le parole di Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera: “Mi auguro che nell’uovo ci sia questa sorpresa”, ha affermato ad Affaritaliani.it., per chiroglie diLa proposta è sempre la stessa, su cui peraltro è già tornato negli scorsi giorni il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo: tagliare l’aliquota Irpef per chi dichiara tra i 28mila e i 50mila euro.