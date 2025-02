Ilrestodelcarlino.it - "Stimoli e spunti dalle inchieste"

Paolo Golinucci, broker di Golinucci Broker Assicurazioni di cosa vi occupate? "L’attività di broker a Cesena è sempre stata poco conosciuta. Il nostro marchio è Gollinucci e la nostra logica è quella di vedere migliorie nel mondo delle assicurazioni e di accontentare i clienti. A livello internazionale siamo corrispondenti dei Lloyds. Mio padre ha iniziato come assicuratore e il mio destino era segnato. Il broker è nato con la possibilità di collaborare con tante assicurazioni e ci ha portato a stipulare contratti di tutti i tipi. Cerchiamo di dare un valore aggiunto con il nostro lavoro, con i Lloyds di Londra collaboriamo da 25 anni". Siete sponsor del Campionato di Giornalismo, perché per i giovani è un’occasione questo concorso? "E’ un modo per imparare a fare la sintesi. Credo che nella vita riuscire a fare una sintesi sia fondamentale e stia diventando uno dei bisogni principali.