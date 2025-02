Ilfattoquotidiano.it - Stellantis chiude ancora la fabbrica di Cassino: in due mesi solo 18 giorni di lavoro su 41

La ripartenza dicontinua a rimaneresulla carta, benedetta e celebrata dal governo a dicembre. In realtà, le fabbriche continuano a lavorare con il contagocce. E il tunnel sembra esserelungo. Così la casa costruttrice ha annunciato un nuovo stop alladirà da giovedì della prossima settimana e resterà ferma fino al 24 febbraio.E non è finita qui: indiscrezioni di fonte sindacale anticipano che lo stop potrebbe essere prorogato di una ulteriore settimana, fino al 28 febbraio. A conti fatti – visto il prolungamento della chiusura natalizia che aveva portato i lavoratori a restare a casa fino al 27 gennaio – i realiditra gennaio e febbraio saranno al massimo 18 su 41.La causa della chiusura è legata ai pochi ordini per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio, oltre che per la Maserati Grecale, i tre modelli prodotti nello stabilimento in provincia di Frosinone.