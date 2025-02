Stefania Orlando se ne va Grande Fratello doccia fredda per la concorrente | le indiscrezioni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella puntata di giovedì 6 febbraio del, un altroha dovuto dire addio alla casa più spiata d’Italia. Dopo l’eliminazione di Emanuele e l’uscita volontaria di Ilaria Galassi nella scorsa puntata di lunedì, anche questa serata ha riservato sorprese per gli inquilini del reality in onda su Canale 5. La serata si è aperta con un focus sulla relazione tra Javier Martinez ed Helena Prestes. Non sono mancati poi piccoli attriti tra Jessica e Amanda, oltre a momenti divertenti come l’irruzione in casa di Maria Monsé accompagnata dalla figlia.A dover lasciare il gioco nel corso della puntata del 6 febbraio è stata Eva Grimaldi, che ha salutato i suoi compagni con queste parole: “È un gioco, la vita è un’altra”, prima di varcare definitivamente la porta rossa. Come in ogni puntata, il pubblico ha espresso le proprie preferenze e questa settimana il più votato è stato Iago Garcia, che ha ottenuto il 23% dei voti, garantendosi così ottime possibilità di rimanere nella casa.