Stasera al Masini l’eredità Winehouse

Un omaggio a una delle grandi icone della musica: Amy, cantante tragicamente scomparsa nel 2011. Prendendo come titolo uno dei suoi brani più celebri e ispirati, ’Love is a losing game’, Alberto Canestro firma una nuova coreografia e regia per la sua Lyric Dance Company, in scena alle 21 dial teatrodi Faenza. Sul palcoscenico i danzatori Benedetta Pollini, Irene Le Pera, Sarra Callegari, Diletta Moschitta, Leandro Salvischiani, Emanuele Saulino e Daniele Griffo. Lo spettacolo tornerà in Romagna, al teatro ’Fabbri’ di Forlì, sabato 1 marzo alle ore 21. Quello delle donne è un universo continuamente esplorato da Alberto Canestro; un universo dal quale il coreografo trae ispirazione per i suoi lavori che spesso celebrano e omaggiano figure artistiche femminili di grande talento o si avvicinano a temi che riguardano le donne.