Startlist terza prova discesa maschile Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Lacronometrata dellaliberaaidi sci alpino si disputerà sabato 8 febbraio (ore 09.30). Gli uomini avranno a disposizione un ultimo test per valutare le linee migliori sulla pista die per trovare il giusto feeling con la neve del tracciato austriaco in vista dell’attesissima gara di domenica.L’Italia si affiderà soprattutto a Dominik Paris e Mattia Casse dopo un poco brillante superG, al via anche Florian Schieder, Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni. Tra i grandi favoriti della vigilia andranno osservati gli svizzeri Marco Odermatt, Franjo Von Allmen, Justin Murisier e Alexis Monney, ma puntano in alto anche i canadesi Cameron Alexander e James Crawford, senza dimenticarsi dell’austriaco Vincent Kriechmayr, dello sloveno Miha Hrobat estatunitensi Bryce Bennett e Ryan Cochran-Siegle.