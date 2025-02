Oasport.it - Startlist discesa femminile Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Leggi su Oasport.it

Sabato 8 febbraio (ore 11.30) andrà in scena laliberadeidi sci alpino. Sulle nevi di(Austria) si disputerà unagare di riferimento di questa rassegna iridata: inizia il fine settimana riservato alla grande velocità, si preannuncia grande spettacolo per questo evento che metterà in palio le ambite medaglie. Le atlete hanno già avuto modo di provare la pista durante le tre prove cronometrate che ci hanno tenuto compagnia durante la settimana.L’Italia vuole sognare in grande con Sofia Goggia e Federica Brignone (argento in superG), tra le grandi favorite della vigilia per la conquistamedaglie. Attenzione anche a Nicol Delago e Laura Pirovano, che possono ambire al risultato ad effetto. Le altre pretendenti al bersaglio grosso sono le svizzera Lara Gut-Behrami e Corinne Suter, le austriache Cornelia Huetter e Stephanie Venier (vincitrice del superG), la norvegese Kajsa Vickhoff Lie.