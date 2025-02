Ilpescara.it - Start impresa 2025 di Confindustria: i vincitori del concorso per gli imprenditori di domani

Leggi su Ilpescara.it

Si conclude per la prima volta con un ex aequo il" dirivolto aglidiup. La giuria ha voluto premiare sia Diletta Mascitti 41 anni di Pescara, che Gianluca Petini 44 anni di Fara Filiorum Petri con il premio di 2000 euro messo in palio da.