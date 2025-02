Stangata alla mamma-tifosa di Rimini scatta il Daspo di 2 anni per gli insulti razzisti alla giocatrice di basket – Il video

Leggi su Open.online

Duediper la madre che, lo scorso 3 febbraio durante una partita diunder 19 a, ha insultato unacon epiteti(«Sei una scimmia»). La donna non potrà dunque accedere ad alcuna manifestazione sportiva per i prossimi 24 mesi. La decisione, presa dquestora di, segue invece la «deplorazione» che la federazione ha inviato17enne, rinunciando dunque a squalificarla per la reazione dopo che era andata faccia a faccia con la donna. L’insulto e la reazione della ragazzaL’insulto – «sei una scimmia» – è stato urlato dmadre in direzione del parquet di gioco durante la partita femminile Happy-Nuova Virtus Cesena di categoria under 19. La giovane, vittima dell’insulto, aveva reagito scavalcando la recinzione tra campo e spalti e confrontandosi direttamente con la donna, prima di essere trattenuta da altri spettatori ed essere espulsa per aver abbandonato la partita.